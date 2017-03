"Resistenze: Pratiche e Margini del Conflitto nel Quotidiano" alla Montecchio Maggiore

Dopo l'incontro con Francesco Berlighieri sulla soria degli ultrà negli anni '90, giovedì 9 marzo alle 17.30 "Curva Ciemme" in collaborazione con "Ciemmers PunkUltrà" presenta il secondo evento culturale con la presentazione del libro "Resistenze: Pratiche e margini del conflitto nel quotidiano" di Pietro Saitta (2015 - Ombre Corte) presso il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50. L'autore cerca di chiarire quali siano oggi le forme individuali e collettive, con le quali si esprimono le resistenze, passive o attive, nelle relazioni di potere, che attraversano lo spazio pubblico e privato delle nostre esistenze quotidiane Utilizzando un vasto panorama di dati e studi etnografici, urbanistici e sociologici, in questo suo lavoro Saitta introduce il lettore al controverso problema delle "resistenze", nel quale confluiscono temi come l'estetizzazione della subalternità, le emozioni legate alla rivolta o al silenzio, l'ideologia di chi osserva, il rapporto delle scienze sociali con il potere e il problema della scrittura e della creazione di mondi fatti a immagine e desiderio degli studiosi e della loro platea. Vengono così indagate le pratiche e le rivendicazioni organizzate o meno, individuali o collettive, occulte o visibili, semi-legali o criminali, di natura economica o post-materialiste, che si affacciano nello spazio delle relazioni economiche e in quello della città, producendo conflitto, evitandolo o negoziando margini silenziosi di autonomia (dalla prefazione originale del libro). Ingresso libero.

Programma della serata per esteso:

Ore 17.30: Aperitivo con degustazione di vini del territorio.

Ore 18.30: Presentazione del libro con l'autore Pietro Saitta direttamente sul palco.

Ore 20: Cena con l'autore presso il Circolo Mesa

Note biografiche su Pietro Saitta: è ricercatore in Sociologia generale presso l’Università degli Studi di Messina. Ha lavorato presso numerose università e centri di ricerca in Italia e all’estero. Si occupa prevalentemente di questione urbana, ambiente e devianza. È autore di numerosi saggi e libri pubblicati da riviste ed editori nazionali e stranieri. Tra i suoi lavori più recenti, Quota zero. Messina dopo il terremoto: la ricostruzione infinita (Donzelli, 2013) e Getting By or Getting Rich. The Formal, Informal and Criminal Economy in a Globalized World (Eleven, 2013).

