Rassegna "Oltre l'Uomo" a Schio: biomedicina, robotica, genetica e nanotecnologie

Dal 15 marzo al 19 aprile è prevista a Schio presso la sala conferenze del Lanificio Conte Shed (ingresso da piazza Alvise Conte) la rassegna culturale di incontri divulgativi, collegati alla mostra interattiva "Oltre l’Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie", promossa dal Distretto della Scienza e Tecnologia in collaborazione con Pleiadi e il comune scledense. Si terranno 7 conferenze, dedicate ai temi dell'innovazione e alle riflessioni innescate dall'esposizione. Nel giro di due mesi saranno ben 27 i relatori per un programma ricco e variegato: biomedicina, robotica, industria 4.0, genetica, alimentazione, benessere, biotecnologie e nanotecnologie. Si avvicenderanno in terra scledense imprenditori, scienziati, manager, ricercatori, chef di fama internazionale.

Con questi eventi a cura del Distretto della Scienza e Tecnologia, nato per valorizzare l’eccellenza industriale e tecnologica del territorio di Schio e l’Alto Vicentino, si vuole presentare al pubblico argomenti affascinanti ed esempi concreti di imprenditoria innovativa, favorendo il "networking" per la nascita di nuove idee. Tutte le conferenze comincinceranno sempre alle 21, salvo disposizioni diverse o cambiamenti, tranne l'incontro di domenica 9 aprile alle 17. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Si consiglia comunque di effettuare la registrazione attraverso i collegamenti ai singoli eventi presenti sul sito www.distrettoscienza.it e sulla sezione eventi della pagina facebook della mostra “Oltre l’Uomo”. Per ulteriori informazioni e approfondimenti: luca.fabrello@distrettoscienza.it

Il calendario degli incontri con i relativi contenuti:

Mercoledì 15 Marzo - ore 21: Incontro "Industria 4.0: cos'è e come saperla affrontare" sui rischi, le opportunità e i benfici della nuova produzione automatizzata industriale nel mondo del digitale

Mercoledì 22 Marzo - ore 21: Incontro "Dal DNA alle nanotecnologie: la farmacia del futuro" per un viaggio che inizia dal mondo del DNA alla farmaco-genomica, passando per le nanotecnologie, ovvero i più alti stadi di personalizzazione della medicina farmaceutica

Mercoledì 29 Marzo - ore 21: Incontro "Uomini, topi e molecole: il cancro dal male oscuro alla medicina personalizzata" con il relatore Marco Alessandro Pierotti, direttore scientifico della "Città della Speranza" sulle attività di ricerca nelle patologie pediatriche nei campi dell’oncologia, della genetica, delle malattie metaboliche e della medicina rigenerativa

Mercoledì 5 Aprile - ore 21: Incontro "La biomedicina: ingegno, innovazione e investimento" sull’evoluzione e il futuro del settore biomedicale, le start up, i prototipi e le nanotecnologie in un momento non facile per i mercati

Domenica 9 aprile - 17: Incontro "L'ingegno nel cibo: dalla fame all'abbondanza" in collaborazione con l’Ascom mandamentale di Schio per capire meglio come l’ultimo secolo di storia abbia rivoluzionato ciò che mangiamo oggi

Mercoledì 12 aprile - ore 21: Incontro "La nuova medicina del lavoro" con i segreti della medicina del lavoro verso l’attualità e l’innovazione nella prevenzione degli infortuni.

Mercoledì 19 aprile - 21: Incontro "Il Distretto Biomedicale Mirandolese si racconta" con l'esperienza ultracinquantennale di uno dei più importanti distretti biomedicali mondiali a Mirandola nella zona nord del modenese con oltre 100 aziende specializzate in prodotti plastici monouso ed elettromedicali

