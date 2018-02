Radio Zonkie 21^ puntata - That’s Zonkie Folks

Radio Zonkie - Vi. U torna domenica con la consueta diretta delle 17!

Domenica un sacco di novità per tutti gli ascoltatori! Si parlerà di feste rock e la sorpresa sarà gande! Si parlerà di cronaca, cultura, invenzioni pazze tutto in classico stile Zonkie! Dissacranti ma non troppo, politicamente poco corretti ma soprattutto leggeri come al banco di un’osteria!

clicca http://bit.ly/RadioZonkie per la diretta e per riascoltare i podcast delle puntate già passate!