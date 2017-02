Quattro Passi nella Storia: "I Signori dell'Anello" a Marostica

Venerdì 17 febbraio alle ore 20.30 presso la Chiesetta San Marco di Marostica in via San Marco 7 si terrà l'incontro "I Signori dell'Anello" con foto e filmati inediti per rassegna culturale "Quattro Passi nella Storia" attraverso il racconto e la testimonianza di autori e ricercatori. L'appuntamento è dedicato alla storia del caccia americano caduto a San Luca di Marostica il 25 dicembre 1943 e dell’anello appartenente al suo pilota, J. Hymel, riconsegnato ai figli dopo 73 anni dal signor Egidio Girardi, allora poco più di un bambino. Una vicenda semplice e a lieto fine portata a termine con tenacia, che ricostruisce un nuovo tassello della storia del territorio marosticense. L'evento è promosso dall’assessorato alla cultura di Marostica in collaborazione con l’Associazione Ricercatori e Amici della Storia, il Gruppo Storia e l’Associazione Veterani Americani. Ingresso libero.

