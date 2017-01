"Professione Intermediario Assicurativo" a Schio

Giovedì 2 febbraio dalle 18 alle 19 si terrà l'incontro "Professione Intermediario Assicurativo" con Alessia Rossettini presso le Barchesse di Palazzo Fogazzaro a Schio in via Pasini 46 per il ciclo di appuntamenti "Alla Scoperta delle Professioni: Una Bussola per Diventare Grandi", organizzato dall'Informagiovani Schio. L'intermediazione assicurativa è definita dal codice delle assicurazioni come l'attività consistente “nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti. Ingresso libero con adesione gradita a informagiovani@comune.schio.it.

ELENCO INCONTRI