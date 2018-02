Corso teorico/pratico in materia di Primo Soccorso Pediatrico.

Impara con noi ad affrontare le piccole e grandi emergenze che potrebbero accadere ad un bambino.



Argomenti:

• ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

• manovre di disostruzione

• perdita di coscienza

• Rianimazione cardio-polmonare nel bambino

• Rianimazione cardio-polmonare nel lattante

• cos’è un defibrillatore

• contusioni

• ematomi

• distorsioni

• lussazioni

• fratture

• ferite

• ustioni

...e molto altro



Molto spazio sarà lasciato alla pratica su manichini didattici pediatrici di manovre di rianimazione cardio-polmonare.



A tutti i partecipanti:

• Libro “Un mondo sicuro per i nostri bambini

• poster sulle manovre salvavita

• poster sul taglio e preparazione sicura degli alimenti

• barriera per ventilazione bocca-bocca

• pocket mask (mascherina da ventilazione

• Attestato

• card personale



Quota di partecipazione: 35€



Iscrizioni: info@cardioamico.it