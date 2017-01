Presentazione libro di poesie "Ti odio con tutto l'amore che posso" di Tania Favaro

Presentazione del libro di Tania Favaro: "Ti Odio con tutto l'amore che posso". Libro di poesie sentimentali erotiche, in cui ad ogni poesia è abbinata una fotografica o una quadro disegnato in esclusiva per questo progetto... Da leggere! Il titolo di questo libro, è una contraddizione solo apparente: amare e odiare sono modi verbali del medesimo sostantivo: passione. Non esiste una differenza sostanziale, perchè entrambi i sentimenti rivelano attaccamento estremo a qualcuno o qualcosa, con tutto ciò che ne deriva: gelosia per la mancanza di esclusività, incertezza di possesso e angoscia di perdere, dedizione irrazionale. La reversibilità di odio e amore è frequente al punto che si potrebbe affermare “Ti amo con tutto l’odio che posso”. Del resto, lo insegnava già il poeta Catullo, maestro d’amore e di poesia, cantava la sua Lesbia con i versi di "Odi et amo" quasi duemila anni fa, incapace anch’egli di comprendere come un essere umano possa suscitare al contempo l’istinto di desiderare follemente e di detestare senza ritegno. Ingresso libero.

