Presentazione del libro "La Città Resiliente" alla Locomotiva di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 22 MARZO

Venerdì 17 marzo alle 20.45 alla Locomotiva di Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro) è in progrmma l'incontro "La periferia al centro: nuove pratiche di resilienza urbana" con la presentazione del libro "La Città Resiliente" con la presenza dell’autore dottor Piero Pelizzaro e dell’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza. La resilienza è l’arte di adattarsi ai cambiamenti, trasformando così le incertezze in occasioni e i rischi in innovazione. La “crisi” e i cambiamenti climatici mettono oggi alla prova le città con “eventi estremi”: uragani, inondazioni, isole di calore. Durante la serata verranno presentati i progetti più avanzati di climate adaptation e di rigenerazione urbana. L'evento è a cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com - Piero 347.9687258.

ELENCO INCONTRI