Presentazione del libro "Gli Uccelli del Veneto" a Vicenza

Sabato 6 maggio alle 16.30 ci sarà la presentazione del libro "Gli Uccelli del Veneto: Biologia, Distribuzione e Abbondanza" per il primo appuntamento della rassegna culturale "Incontriamoci al Museo 2017" nella sala conferenze del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza in contrà Santa Corona 4. Saranno presenti gli autori Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton e Mauro Bon. Il libro è frutto di alcuni decenni di osservazioni e raccolta dati, che hanno permesso di avere nuove informazioni sulla distribuzione e abbondanza delle 240 specie di uccelli descritte, tra le più comuni nell'ambito regionale. Un ricco corredo fotografico impreziosisce l'opera, che potrà completare la collezione personale di ogni ornitologo o appassionato naturalista. Posti limitati con accesso per massimo di 99 persone. Per informazioni e prenotazioni: comune di Vicenza in corso Palladio 98 - www.comune.vicenza.it - tel. 0444.221226 - fax 0444.221231 - twitter: @CittadiVicenza - facebook: https://www.facebook.com/cittadivicenza.

(nella foto in alto la copertina del libro "Gli Uccelli del Veneto")

