Presentazione del Libro "Donne come noi, 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali"

Incontri d'autore alla Libreria Palazzo Roberti

Coraggio, forza e capacità di cambiare il mondo. In pochi decenni le donne sono riuscite a ridisegnare gli equilibri della società in una direzione più paritaria. Una rivoluzione che è ancora in corso e che ha bisogno di Donne come noi per scrivere la prossima pagina di conquiste. Questo libro raccoglie cento storie di donne che hanno contribuito ad abbattere gli stereotipi di genere con le loro scelte e con le loro azioni. Donne che dimostrano sul campo quanto appartenere a questo genere sia un’opportunità più che un limite. Racconti forti ed emozionanti che attraverso conquiste e successi ispirano le donne a continuare la loro rivoluzione in famiglia, nel mondo del lavoro, nella società.

In collaborazione con Donna Moderna

Intervengono due protagoniste del libro: Serenella Antoniazzi, imprenditrice, e Jane Da Mosto, scienziata e attivista.

Ospite il giornalista di Donna Moderna Gianluca Ferraris.

Modera Raffaella Forin.