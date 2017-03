Presentazione de "Il Diario di Zenda" alla Biblioteca di Rosà

Giovedì 16 marzo alle ore 20.30 presso la Biblioteca di Rosà (via Roma, 3 - Rosà, VI) si terrà la presentazione del libro "Il Diario di Zenda" di Giuseppe Bonan. In un giardino nei pressi della scuola che frequenta, Eugenie trova il corpo senza vita della sua amica Zenda, addetta alle pulizie della biblioteca. Nei giorni successivi i compagni di Eugenie iniziano a esprimere sospetti e avanzare supposizioni in merito al tragico evento. Si crea un clima di forte tensione e mistero all'interno della scuola… Riuscirà Eugenie a dare delle risposte alle incognite che caratterizzano il tragico omicidio? La lettura del libro induce a un'importante riflessione sui problemi, le speranze e le paure che caratterizzano l'età dell'adolescenza, una fase della vita che, come è spiegato nella prefazione di Carlo Michielin, "non passa mai nonostante la fretta di crescere che divora per essere e per avere. Tra speranza e nostalgia". La domanda che ci consegna è: "Quale società o comunità sta intorno a questi ragazzi e ai ragazzi oggi? Che è direttamente proporzionale a quella: Che giovane sei stato? Te ne ricordi e qual è lo sguardo su di loro oggi?" L'autore presenta i suoi giovani personaggi così come sono, in modo lucido e disincantato, senza doverli spiegare né giustificare. "Se ci sentiamo a disagio per i desideri e i risentimenti che esprimono o le trappole in cui cadono" - continua Michielin - "i nostri disagi, sta a noi elaborarli da lettori attenti a conoscere ciò che è, senza chiedere permesso". Durante la presentazione interverranno l'autore e le lettrici del Circolo Laav letture ad alta voce - Laav Nove Rosà. Ci saranno, inoltre, degli intermezzi musicali al pianoforte.

