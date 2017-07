Premio letterario Racconti nella Rete 2017: tra i vincitori Paola Dalla Valle di Vicenza

Tra i 25 autori premiati dal premio Racconti nella Rete c’è anche Paola Dalla Valle di Vicenza con il racconto “La classe”.



Paola Dalla Valle dopo un periodo in provincia, da 26 anni insegna Italiano e Storia all’Istituto “Boscardin”, prima al Biologico e ora al Sanitario. Sposata con un insegnante, ha un figlio che vive a Dublino, dove lavora come publisher. Tra i suoi interessi ci sono la lettura, la scrittura, attività manuali varie che cambiano a seconda dell’estro, la cucina, la musica e i viaggi sui quali ha scritto racconti e poesie. L’attività didattica e gli studenti sono sempre stati una realtà importante nella sua vita, tanto che ha chiesto a un suo ex alunno (ora Laureato in Lettere) di scrivere la sinossi de “La classe” per l’antologia.



La classe di cui si parla nel racconto che ha vinto esiste veramente e i nomi che appariranno nell’edizione definitiva saranno esattamente quelli dei ragazzi i quali, interpellati sul loro desiderio di privacy, dopo essersi fatti una grassa risata condita di qualche lacrimuccia, hanno dichiarato di volersi far riconoscere tutti… come se fosse difficile per loro passare inosservati!



E’ stato anche selezionato il soggetto vincitore della sezione Corti. Si intitola “La partita” ed è stato scritto dall’autore romano Giorgio Marconi. Il cortometraggio sarà realizzato dalla Scuola di Cinema Immagina diretta da Giuseppe Ferlito. La proiezione in anteprima è in programma sabato 7 ottobre a Villa Bottini di Lucca nell’ambito della XXIII edizione del Festival LuccAutori. Demetrio Brandi, presidente del premio, si complimenta con i vincitori e rivolge un sincero ringraziamento ai collaboratori, alla giuria e a tutti gli autori che hanno partecipato a questa edizione. “Il nostro progetto, che ha preso il via nel 2002, nel corso degli anni ha visto premiati quattrocento autori, molti dei quali entrati a pieno titolo e con grande successo nel mondo letterario. Un premio che si sviluppa nell’arco di un anno, con incontri e presentazioni in tutta Italia. Un concorso letterario aperto a tutte le età, che anno dopo anno ha visto crescere la partecipazione dei giovani. Mi preme ringraziare tutti gli scrittori e sceneggiatori che anche per questa edizione hanno contribuito a creare una comunità virtuale molto attiva e coinvolgente.”



I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della fase finale della XXIII edizione del festival LuccAutori, in programma a Villa Bottini sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017. Nell’occasione sarà presentata in anteprima la nuova antologia edita da Nottetempo contenente i racconti selezionati. La copertina è firmata da Silvia Ziche.



I venticinque racconti vincitori saranno protagonisti della mostra “Racconti a colori” attraverso le illustrazioni realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Passaglia di Lucca. La mostra sarà inaugurata a Villa Bottini sabato 30 settembre e le opere rimarranno esposte fino all’8 ottobre. Info nel sito www.raccontinellarete.it Giulia Adamo “Le due Frida” Bologna Irene Cangi “La guida” Perugia Eleonora Capparella “Zucchine sott’olio” Roma Alessia Chiappini “Buca” Roma (Premio Buduàr) Paola Dalla Valle “La classe” Vicenza Claudia Dalmastri “Solo una sciarpa grigia” Roma Lucia Finelli “ I figli del fiume” Roma Piero Fittipaldi “Banca Felix” Napoli Laura Florio “Di mamma ce n’è una sola” Firenze Gloria Fontanive “Leggera come la morte” Piacenza Lorenzo Garzarelli “Il silenzio della chitarra” Prato Sofia Genova “Umani e androidi” Villadossola – Verbania (sezione racconti per bambini) Pierpaolo Grezzi “Piove blues” Potenza Ombretta Guarnieri “La signora Rivetti” Pistoia Caterina Ivardo “Per grazia ricevuta” Roma Vincenzo Letizia “ Le simpatiche visite ospedaliere di Angelo della Morte” Caserta Caterina Luceri “Un lunedì di luglio” Lecce Lidia Mancuso “La meraviglia di un incontro” Cosenza (sezione racconti per bambini) Ugo Mauthe “Sem fa cucù” Torino (sezione racconti per bambini) Nicola Mele “Bucce d’arancia” Bari Riccardo Negri “Mal d’africa” Mantova Nina Quarenghi “Filarella” Roma (sezione racconti per bambini) Giangiacomo Tedeschi “ Tutta colpa delle favole” Roma Graziano Zambarda “Lo scrittore di incipit” Pesaro Gianluca Zuccheri “Frammento 22” Milano

