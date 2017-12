Ponte di Natale 2017: musei, mostre, monumenti, ville e parchi aperti a Vicenza e provincia

Felice weekend e sinceri auguri di Buon Natale gentili lettori!

Per il Ponte di Natale molte le mostre da visitare con numerose proposte artistiche a Vicenza e provincia da venerdì 22 a martedì 26 dicembre tra pittura, scultura, fotografia e installazioni artistiche. Nel capoluogo berico il circuito museale cittadino comprende Pinacoteca di Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Teatro Olimpico, Chiesa di Santa Corona, Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum e Museo Diocesano.

MUSEI CIVICI DI VICENZA. Comprendono Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico e Museo del Risorgimento e della Resistenza più si aggiungono il Teatro Olimpico e la Chiesa di Santa Corona come monumenti di importanza.

MOSTRE - Tra le mostre da segnalare Van Gogh Tra il Cielo e il Grano in Basilica Palladiana a Vicenza aperta anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno fino alle 2, il 1° Gennaio e il giorno della Befana.

EVENTI - Numerosi anche gli eventi sul territorio berico per il weekend da venerdì 22 fino a martedì 26 dicembre tra manifestazioni, mostre-mercato di prodotti tipici e artigianali, rassegne musicali e culturali, fiere culinarie, sagre e feste paesane.

MUSEI E MONUMENTI NEL CENTRO STORICO DI VICENZA:

BASILICA PALLADIANA - Vicenza - Piazza dei Signori - ORARI VARIABILI PER NATALE - SANTO STEFANO - 1 GENNAIO 2018 - 6 GENNAIO 2018 - Orari di apertura: dalle 10 alle 18 dal martedì alla domenica - Chiusura ordinaria: lunedì - Ultimo ingresso è previsto 30 minuti prima della chiusura - Si potrà visitare la mostra Van Gogh Tra il Cielo e il Grano con biglietto ed ingresso indipendente - Biglietti: 2 euro per i residenti a Vicenza e provincia - 4 euro per i non residenti a Vicenza e provincia - Biglietto Unico Speciale Mostra: 12 euro con visita a 4 siti: Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Chiesa di Santa Corona e Museo del Gioiello - Biglietto Speciale Mostra Ridotto con visita Palazzo Chiericati: 5 euro valido solo il lunedì - Entrata gratuite la 1° domenica del mese solo per i residenti di Vicenza e provincia nel periodo della mostra su Van Gogh fino all'aprile 2018 - Contatti: 0444.222850 - basilicapalladiana@comune.vicenza.it - Visite di lunedì solo su prenotazione alle 10 e alle 11 per un massimo di 20 persone (esclusi 25 dicembre, 1 gennaio e 2 aprile - Contatti: Ardea: 347.3938172 - ardeaarcheo@gmail.com - athena_el@yahoo.it)

TEATRO OLIMPICO - Vicenza - Piazza Matteotti 11 - CHIUSO NATALE e 1 GENNAIO 2018 - APERTO 26 DICEMBRE + 6 GENNAIO - Info: 0444.222800 - museocivico@comune.vicenza.it / Orario invernale fino al 30 giugno 2018: da martedì a domenica dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30) / Biglietto: intero 11 euro, ridotto 8 euro, scuole 2 euro (valido 7 giorni dall' acquisto) - Aperture straordinarie festività: 26 dicembre - 6 gennaio - Chiusure: lunedì, Natale e 1 gennaio

PALAZZO CHIERICATI - Vicenza - Piazza Matteotti 37/39 - CHIUSO NATALE E 1 GENNAIO 2018 - APERTO 26 DICEMBRE - Orari: dalle 9 alle 17 (ultima entrata alle 16.30) – si potrà vedere l’ala novecentesca rinnovata - Orario invernale: dall'1 settembre 2017 al 30 giugno 2018: da martedì a domenica dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30) / Orario estivo: dall'1 luglio al 31 agosto 2018: da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultima entrata 17.30) / Aperture straordinarie per festività: 26 dicembre - Chiusure straordnarie: Natale e 1 gennaio - Entrata gratuita ogni prima domenica del mese - Chiuso il Lunedì - Prenotazione: nessuna - Biglietti: intero: 7 euro - ridotto 5 euro - scuole: 2 euro - Per informazioni: Uffici: Levà degli Angeli 11 - telefono 0444.222811 - fax 0444-222155 - museocivico@comune.vicenza.it.

MUSEO NATURALISTICO E ARCHELOGICO - Vicenza - Contrà Santa Corona 4 - CHIUSO NATALE E 1 GENNAIO - APERTO 26 DICEMBRE - In via straordinaria sarà aperto sia lunedì 14 sia martedì 15 agosto dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30) - Prenotazione: nessuna - Chiuso il Lunedì - Orario invernale: dall' 1 settembre 2017 al 30 giugno 2018: da martedì a domenica dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30) / Orario estivo: dall'1 luglio al 31 agosto 2018: da martedì a domenica dalle 10 alle 14 (ultima entrata 13.30) - Aperture straordinarie per festività: 26 dicembre - Entrata gratuitea ogni prima domenica del mese - Biglietto: intero 3,50 euro, ridotto 2,50 euro, scuole 2 euro - Per informazioni:. 0444.222815 - Biglietti: 3.50 euro intero - 2.50 euro ridotto - 2 euro scuole - Contatti: 0444.320440 - 0444.222815 - museonatarcheo@comune.vicenza.it.

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA - Vicenza - Viale X Giugno 115 (sede di Villa Guiccioli) - CHIUSO NATALE E 1 GENNAIO 2018 - APERTO 26 DICEMBRE - Chiuso il Lunedì - Orario invernale: dall'1 settembre 2017 al 30 giugno 2018: da martedì a domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30) / Orario estivo: dall'1 luglio al 31 agosto 2018: da martedì a domenica dalle 10 alle 14 (ultima entrata 13.30) / Prossime aperture straordinarie per festività: 26 dicembre - Chiusure straordinarie: Natale e 1 gennaio - Ingresso sempre gratuito - Info: 0444.222820 - fax 0444.326023 - museorisorgimento@comune.vicenza.it.

CHIESA DI SANTA CORONA - Vicenza - Contrà Santa Corona 2 - CHIUSA NATALE E 1 GENNAIO 2018 - APERTA 26 DICEMBRE - Sarà visitabile dalle 9 alle 17 - Al sabato riapertura alle 17.30 solo per la Santa Messa - Biglietto (valido 7 giorni dalla data di acquisto): intero 3 euro, ridotto 2, scuole 1 euro / Info: 0444.222811 -fax 0444 222155 / Orario invernale: dal 2 gennaio al 30 giugno 2017: da martedì a domenica dalle 9 alle 17 / Orario estivo: dall'1 luglio al 31 agosto 2017: da martedì a domenica dalle 10 alle 18 / Prossime aperture straordinarie per festività: 26 dicembre / Chiusure straordinarie: lunedì, Natale e 1 gennaio

GALLERIE D'ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI: - Vicenza - Contrà Santa Corona 25 - CHIUSO NATALE E 1 GENNAIO - APERTO 24 -26 - 31 DICEMBRE + 6 GENNAIO - Orari da martedì a domenica: dalle 10 alle 18 - Prenotazione: nessuna - Chiuso il lunedì - Sarà visitabile la mostra Le ambre della principessa. Storie e archeologia dall’antica terra di Puglia - Biglietti: 3 euro ridotto - 5 euro intero - scuole gratuito. Informazioni: www.gallerieditalia.com - Info: 800 578 875, fax 0444991280 - info@palazzomontanari.com - Entrata gratuita ogni prima domenica del mese - Prossime aperture straordinarie: 24 dicembre (chiusura anticipata ore 14, ultimo ingresso ore 13), 26 dicembre, 31 dicembre (chiusura anticipata ore 14, ultimo ingresso ore 13), 1° gennaio 2018 dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso ore 17), 6 gennaio 2018 - Chiusure straordinarie: 25 dicembre.

PALLADIO MUSEUM - Vicenza - Palazzo Barbaran Da Porto - Contrà Porti 11 - CHIUSO NATALE E 1 GENNAIO 2018 - APERTO 26 DICEMBRE - Orari da martedì alla domenica dalle 10 alle 18 - Biglietti: intero a 8 euro - ridotto a 6 euro - scuole a 2 euro - "Palladio Family" a 12 euro; Ingresso gratuito per i bambini under 6 - Info: 0444.323014 - segreteria@cisapalladio.org - www.palladiomuseum.org

MUSEO DIOCESANO - Vicenza - Piazza Duomo 11 - CHIUSO NATALE E 1 GENNAIO 2018 - APERTO 26 DICEMBRE- Da martedì a domenica è visitabile normalmente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 - Info: www.museodiocesanovicenza.it - Biglietto: intero 5 euro, ridotto 3,50 euro, scuole 1 euro, famiglia 7 euro.

MUSEO DEL GIOIELLO - Vicenza - Piazza dei Signori sotto la Basilica Palladiana - CHIUSO NATALE - 26 DICEMBRE - 1 GENNAIO 2018 - APERTO 24 DICEMBRE E 6 GENNAIO 2018 - Orari: venerdì dalle 15 alle 19 e sabato/domenica dalle 11 alle 19 (ultimo ingresso alle ore 18.15) - Info: 0444 320799) - Biglietti: ridotto 4 euro - intero 6 euro.

BIGLIETTO UNICO (valido 7 giorni dal primo utilizzo): intero 15 euro, ridotto 12 euro, gruppi 12 euro, scuole 5 euro. per 8 siti museali: Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Chiesa di Santa Corona, Museo Diocesano, Gallerie di Palazzo Leoni Montanari e Palladio Museum.

PRENOTAZIONI: Call Center 0444.964380 - Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, sabato dalle 9 alle 14 (esclusi 25 dicembre e 1 gennaio) - E-mail: booking@comune.vicenza.it.