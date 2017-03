Poetry Vicenza: scambio culturale tra i poeti Jeffrey Wainwright e Lasana Sekou

In occasione del festival di poesia e musica contemporanea "Vicenza Poetry 2017", sabato 1 aprile alle 18 è in programma l'incontro tra due poeti molto distanti fra loro: l’inglese Jeffrey Wainwright e il caraibico Lasana Sekou di Saint Martin (isola delle Piccole Antille) a Palazzo Chiericati di Vicenza in piazza Matteotti 37. La serata sarà accompagnata dalle musiche di Massimo Tuzza (percussioni) e Filippo Rinaldi (basso) con letture di Wainwright a cura di Gregory Dowling e di Sekou a cura di Michela Calderaro. Ingresso libero.

