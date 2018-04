Poetry Vicenza - Raphael d’Abdon e Dinu Flămând a palazzo Chiericati

Domenica 22 il Festival della Poesia torna a palazzo Chiericati.

Ospiti il poeta italo sudafricano Raphael d’Abdon e il romeno Dinu Flămând, accompagnati da un trio musicale.

Poetry Vicenza, il festival della Poesia, torna a palazzo Chiericati, sede museale cittadina che lo ha ospitato in occasione dell’inaugurazione di questa quarta edizione, avvenuta il 21 marzo scorso.

Domenica 22 aprile, alle ore 18.00 sarà di scena un altro doppio reading in cui saranno protagonisti l’italo sudafricano Raphael d’Abdon e il romeno Dinu Flămând, accompagnati dalle musiche d’un noto trio jazzistico: Giuliano Perin (vibrafono), Franco Lion (contrabbasso) e Pierantonio Tanzola (chitarra). I poeti saranno affiancati nelle introduzioni e nelle letture da Smaranda Bratu Elian, e dal direttore del festival, Marco Fazzini.

Dopo aver ascoltato, nelle scorse settimane, poeti che in passato sono stati coinvolti nelle violenze di alcune storiche dittature quali quelle in Nicaragua, in Kenia e in Cile, sarà questa, ancora una volta, l’occasione per affrontare problematiche, poi trasformate in testi poetici, legate alle difficoltà di luoghi nei quali la negazione dei diritti civili, della dignità umana e d’una ragionevole giustizia hanno segnato lunghi periodi storici, incidendo sulle vite di tutti.

Flămând parlerà della sua esperienza in Romania, mentre d’Abdon porterà una sua diretta testimonianza sia sul Sud Africa prima e dopo l’apartheid, sia sulle recenti tragedie di Marikana, in occasione di una dimostrazione di minatori.

___________________

Raphael d’Abdon è nato a Udine, ma dal 2008 vive a Pretoria in Sudafrica. Ha pubblicato due raccolte di poesie, occupandosi di tradurre anche i versi di poeti sudafricani del post-apartheid. Insegna alla University of South Africa (Pretoria) e alla Mzansi Poetry Academy (Johannesburg), è co-direttore della rivista scientifica scrutiny2, ed è il rappresentante sudafricano dell’Africa Haiku Network (AHN).

__

Dinu Flămând è poeta, saggista, giornalista, traduttore e commentatore politico. È stato uno dei fondatori e collaboratori della rivista letteraria Echinox nota per il suo spirito antidogmatico.

Alla fine degli anni Ottanta ha ottenuto asilo politico a Parigi, da dove ha denunciato sulla stampa francese (Libération, Le Monde) o alla radio, il regime oppressivo della Romania.

Dopo la caduta del comunismo in Romania, è ridiventato attivo nella letteratura romena, pubblicando volumi di poesie, di traduzioni e di saggi. Nel 2011 è stato insignito del Premio nazionale Mihai Eminescu, per la sua opera poetica. Nello stesso anno è stato nominato consigliere del ministro degli Affari esteri, quindi ministro consigliere e rappresentante della Romania presso l’Organizzazione Internazionale della Francofonia. I suoi volumi sono stati tradotti e pubblicati in molti paesi europei ed extra-europei.

___________________

Prosegue anche la collaborazione di Poetry Vicenza con le scuole superiori della città: in particolare, d’Abdon visiterà, grazie alla collaborazione col Prof. Flavio Foralosso, il Liceo Canova per una lezione e una lettura dedicata agli studenti degli ultimi anni di corso.

Racconterà non solo il suo percorso creativo, ma cosa significa vivere nel Terzo Mondo, scrivere e lottare sotto un regime, quali sono le problematiche delle realtà post-coloniali oggi.

___________________

Poetry Vicenza è sostenuto da Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, promotore di questa iniziativa culturale unitamente al Comune di Vicenza, all’associazione TheArtsBox, al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di Ca’ Foscari e Vicenza Jazz.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero (fino a esaurimento dei posti disponibili).