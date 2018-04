Poetry Vicenza - gli appuntamenti di venerdì 13 e sabato 14 aprile

Tra venerdì e sabato nuovi appuntamenti con il Festival della Poesia. Alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari un reading con musiche originali.

Quello che si appresta a vivere Vicenza sarà un altro fine settimana all’insegna della poesia.

L’appuntamento clou sarà sabato 14 aprile alle 18.00 alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, promotore unitamente al Comune, a TheArtsBox, al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di Ca’ Foscari e Vicenza Jazz di questa quarta edizione del festival.

A Palazzo Leoni Montanari andrà infatti in scena un reading con musiche originali appositamente create da Valter Tessaris, che si esibirà alla chitarra.

“Siedo in questo treno lungo un Viaggio” è il titolo di quello che sarà un vero e proprio racconto: un profondo excursus nella filosofia del viaggio, tramite frammenti di testi di diversi autori letti dalla voce recitante di Antonino Varvarà. L’ideazione e la regia, così come le immagini scelte a corredo dei diversi brani, sono a cura di Alessandra Ursoleo.

Il reading dedicato al viaggio nella poesia sarà preceduto, venerdì 13 aprile, al Galla Caffè, da un doppio appuntamento.

Alle 18.00 verrà inaugurata la mostra “I Volti dei Poeti” a cura di Marco Fazzini, che rimarrà aperta fino al 20 maggio. Si tratta di una rassegna imperniata sul ritratto: un omaggio ai volti di 20 poeti della contemporaneità da parte di dieci artisti. Si spazia dai Premi Nobel Seamus Heaney, Derek Walcott, Joseph Brodskij e Wole Soyinka, agli italiani Pier Paolo Pasolini e Tito Balestra, e molti altri. Le opere pittoriche sono a firma di Omar Galliani, Bruno Lucca, Doug Lew, Tullio Pericoli, solo per citare alcuni degli artisti.

Contestualmente all’inaugurazione della mostra, sempre alle 18.00 avrà luogo una Conversazione tra il direttore del festival, Marco Fazzini e Francesca Romana Paci, “In ricordo di Seamus Heaney” (di cui la stessa Paci ha tradotto testi per vari libri e per il Meridiano Mondadori), per quello che vuol essere un omaggio, uno spaccato della produzione del poeta Premio Nobel.

La Conversazione verrà replicata sabato mattina al Liceo Pigafetta nel primo dei quattro incontri dedicati dal Festival agli studenti.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

