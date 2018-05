Marteinn Sindri (Islanda)

Una performance di musica e poesia di uno dei grandi

giovani autori dall’Islanda. A cura di Massimiliano Bampi

Nato a Reykjavík, in Islanda, nel 1989, Marteinn Sindri si è laureato in filosofia all’Università d’Islanda.

Ha una formazione come pianista classico ma ha frequentato una varietà di generi che vanno dal jazz al pop e alla musica folk.

Nel corso del 2018 uscirà il suo primo album, Atlas, che ben rappresenta l’ampiezza delle sue influenze musicali e la ricchezza del linguaggio compositivo.

Le composizioni di Atlas sono minimali e magiche, caratterizzate da toni quasi impressionistici, ed evocano immagini del mondo naturale attraverso il mito e la memoria. Il primo singolo dell’album, Spring Comes Late Sometimes, è uscito nel 2017 mentre il secondo, Take Me Down, verrà pubblicato nel corso del 2018. Marteinn vive con la sua famiglia in Islanda.

Informazioni:

Numero verde 800.578875 o informazioni@palazzomontanari.com

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili