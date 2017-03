"Poetry Vicenza 2017": festival internazionale di poesia e musica contemporanea

Da venerdì 17 marzo a domenica 4 giugno si terrà "Poetry Vicenza 2017", il festival internazionale di poesia e musica contemporanea in varie location storiche del capoluogo berico con la presenza di 24 poeti, provenienti da 10 paesi diversi, e 35 musicisti. La terza edizione della rassegna culturale permetterà alla citta palladiana di diventare per quasi tre mesi la capitale italiana della poesia con un ricco programma con il meglio del panorama culturale mondiale. L’iniziativa, promossa dal comune di Vicenza (assessorato alla crescita) e dalle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede culturale e museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, in collaborazione con l’associazione TheArtsBox, il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati di Ca’ Foscari e il Festival Vicenza Jazz, è diretta da Marco Fazzini. "Poetry Vicenza" potrà inoltre contare sul supporto di otto associazioni cittadine (Spazio6, Mirror, Spazio Der Ruf-Le Cinigie, Hands, Laboratorio09, Teatro Spazio Bixio, TheArtsBox e Galla Caffè) e quattro istituti di istruzione superiore della città. Il festival sarà ospitato nei luoghi più significativi e affascinanti di Vicenza (Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari) e nei vari spazi delle associazioni nel centro storico, pronti ad accogliere i protagonisti letterari e musicali della manifestazione. Per il programma completo degli eventi collegati alla manifestazione: www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/168936. Per informazioni: Comune di Vicenza - Assessorato alla crescita - 0444.222101 - infocultura@comunevicenza.it / Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - 800 578875 - info@palazzomontanari.com / TheArtsBox - 339.5709671 - info@theartsbox.com.

La presentazione di Poetry Vicenza 2017 (immagini di archivio)

