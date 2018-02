Pillole d'India - Viaggio verso Oriente

Sarà un viaggio nella meravigliosa terra d'India sapientemente accompagnati da ospiti specialissimi.

Il Maestro Amadio Bianchi Swami Suryananda Saraswati che ci parlerà di due meravigliose scienze, Yoga ed Ayurveda, e di quanto possano essere utili nella nostra quotidianità.

Il Maestro Amadio Bianchi fra le tante cariche è Presidente del World Movement for Yoga e European Yoga Federation, nonché Ambasciatore e Coordinatore Generale della Associazione europea di Ayurveda e Presendente della scuola internazionale di Yoga ed Ayurveda C.Y. SURYA,

Il duo EVA OM DEVA con Barbara Zoletto, insegnante di canto indiano presso Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza e Roberta Righetti diplomata in violino presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia.Si occupa di diffondere la cultura musicale indiana.

Il duo EVA OM DEVA Ambasciatrici del progetto "Un libro, un mattone" ci parleranno dell'iniziativa benefica di cui si sono madrine, ossia la raccolta fondi per i bambini indiani poveri attraverso il libro "Vasandhi" di Rinaldo Boggiani

La danzatrice indiana Thush Ranawaka allieva dell'insegnante di Kathak Rosanna Fanelli del Conservatorio di Vicenza.

Poi ci sono io, Cinzia Conte, terapista ayurvedica sempre in approfondimento e studio di questa meravigliosa scienza medica, che è l'Ayurveda. Presenterò attività e progetti futuri per ayurveda e yoga al Qui e Ora.

Alla fine della serata sarà possibile degustare anche del cibo tipico indiano preparato dalla amorevoli mani di Anuma, la mamma di Thush.

Sempre a fine serata troverete in vendita anche i numerosi libri scritti dal Maestro Amadio Bianchi su Yoga ed Ayurveda ed i CD di musica e canto incisi dal duo EVA OM DEVA.

PER LA SERATA RICHIESTO CONTRIBUTO € 5,00

Per ovvi motivi organizzativi si richieda di confermare la partecipazione chiamando o inviando sms al 3343663523 oppure via mail a cinzia@cinziaconte.it.



IMPORTANTE

Il Maestro Amadio Bianchi con decennale esperienza nell'ascolto del polso e non solo ha dato disponibilità ad effettuare delle valutazioni ayurvediche sia il pomeriggio del mercoledì 21 che la giornata del 22 febbraio. Per info e/o prenotazioni valutazioni Cinzia cell. 3343663523 oppure cinzia@cinziaconte.it