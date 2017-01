"Per Non Dimenticare" al Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina

In occasione della "Giornata della Memoria" (27 gennaio), martedì 24 gennaio alle 20.45 si terrà l'incontro "Per Non Dimenticare" con Ennio Trevellin, reduce dai lager di Gusen e Mathausen presso il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina in via Broli. Il relatore è anche il presidente dell'ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) - Sezione di Verona, che raggruppa i sopravvissuti allo sterminio nazista, i familiari dei deportati e coloro che intendono studiare e divulgare, soprattutto tra i giovani, la storia del fascismo, della Resistenza e delle deportazioni nei lager nazisti. E' un'associazione senza fini di lucro, eretta come ente morale con decreto del presidente della Repubblica Italiana il 5 novembre 1968. Ingresso libero.

