Pasqua e Pasquetta 2017: tutti gli eventi a Vicenza e provincia

Tantissimi gli appuntamenti sul territorio berico per Pasqua e Pasquetta: tra le serate nei locali spicca la Festa Studentesca al Gilda; tra i pranzi il menù tradizionale alla Trattoria Isetta; per le escursioni la biciclettata sui Colli Berici; per i concerti la Gothic Night con "She Past Away" al Totem Gallery; per gli eventi sportivi la Marcia del Ciliegio In Fiore a Mason Vicentino