Pasqua e Pasquetta 2017: la top 5 a Vicenza e provincia

Tra i numerosi appuntamenti per festeggiare Pasqua e Pasquetta sul territorio berico spiccano: l'evento black music DUB a Villa Bonin, la maratona musicale "Pasqua Pagana" a CSA Arcadia di Schio, il menù pasquale a "Il Querini da Zemin" di Vicenza, l'escursione "Coast to Coast" sul Pasubio e la corsa solidale "Albettone For IOV"