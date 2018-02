Partita a scacchi di Marostica: aperte le candidature per i figuranti

L’Associazione Pro Marostica rinnova ai figuranti l’invito di partecipazione alla prossima edizione della Partita a scacchi a personaggi viventi, in programma dal 7 al 9 settembre.

Coloro che hanno impersonato dame, gentiluomini e massere nell’edizione 2016 sono pregati di presentare l’adesione agli uffici dell’associazione, entro il 31 marzo, mentre tutti gli altri interessati avranno a disposizione una serata di selezioni davanti ad una commissione che valuterà taglie dei costumi, disponibilità dei ruoli ed esigenze tecniche ed artistiche di spettacolo.

Gli incontri per le nuove selezioni sono in programma alla Chiesetta San Marco, secondo il seguente calendario: paggi, damine, comici, ancelle e zingarelle (18 aprile, ore 20.30); dame e gentiluomini, massere (19 aprile, ore 20.30); armati e scacchiera (9 maggio, ore 20.30); vessilliferi, trombe e tamburi (10 maggio, ore 20.30).

E in questi giorni è stato aperto anche il bando per la selezione degli ambiti ruoli della bella Lionora, la figlia del castellano che andrà in sposa al vincitore della Partita, e della sorella del Governatore Oldrada. I requisiti sono la residenza o il domicilio a Marostica e un’età compresa fra i 18 e i 28 anni (alla data del 7 settembre 2018). La tradizione, inoltre, vuole una Lionora dai capelli biondi e dai tratti delicati, e una Oldrada con una chioma scura e dai tratti più mediterranei. Le candidature vanno presentate sempre gli uffici di Pro Marostica entro il 31 marzo. Le finaliste, valutate a insindacabile giudizio della giuria, parteciperanno alla selezione finale che si terrà nella serata di sabato 2 giugno.

C’è grande attesa, come sempre, per la nuova edizione della Partita a scacchi, che ha già aperto con successo le prevendite allo spettacolo. Sono 600 i figuranti in costume d’epoca che animano la rievocazione, una delle più importanti d’Italia, e che negli anni raccoglie migliaia di spettatori. La regia è a cura di Maurizio Panici.

La Partita a Scacchi è organizzata dall’Associazione Pro Marostica in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Regione del Veneto.

La Partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi.

Venerdì 7 settembre (ore 21)

Sabato 8 settembre (ore 21)

Domenica 9 settembre (ore 17 e ore 21)

Prevendite:

www.vivaticket.it e relativi punti vendita

www.ticketone.it e relativi punti vendita

Biglietteria Pro Marostica: Piazza Castello, 1 – Marostica

Informazioni: Associazione Pro Marostica - Tel. +39. 0424.72127 – 0424.470995 - info@marosticascacchi.it - www.marosticascacchi.it

Ufficio stampa Partita a scacchi: Mabi Comunicazione

Mara Bisinella - mara.bisinella@ mabicomunicazione.com - mob. 339.6783954