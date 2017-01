"Pac-Man dello Spazio: Buchi Neri dalla Formazione alla Scoperta di HLX-1" a Schio

Venerdì 3 febbraio alle 21 è in programma l'incontro "I Pac-Man dello Spazio: I Buchi Neri dalla Formazione alla Scoperta di HLX-1" con il professoressa Sara Federle, presidente del Gruppo Astrofili di Schio, presso Palazzo Toaldi Capra di Schio in via Pasubio 52 per il ciclo di conferenze "Schio Ultima Frontiera". Si potrà condividere il fascino per gli astri e i paesaggi celesti. L'appuntamento è promosso dal Gruppo Astrofili di Schio. Ingresso libero.

