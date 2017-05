"Ogni Giorno tra Scienza e Politica": la senatrice e biologa Elena Cattaneo a Lonigo

Domenica 14 maggio alle 17 il festival di letteratura e di arti varie "Caratteri Mobili" (12-15 maggio) ospiterà la senatrice e biologa Elena Cattaneo, che presenterà il suo nuovo libro , dove si racconta la sua esperienza lavorativa nel doppio ruolo di scienziata e politica con un gruppo di esperti con competenze in diversi ambiti, dal diritto parlamentare ai rapporti con le istituzioni e con gli istituti scientifici. Partecipazione gratuita.

La giornata conclusiva della manifestazione prevede anche altri appuntamenti interessanti: alle 10.30 in piazza Garibaldi lo spettacolo "La Principessa Piccolina" per bambini dai 5 ai 9 anni con l'attore Pino Costalunga; alle 15.30 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi il workshop di recitazione con Giulio Vanzan per ragazzi dai 10 ai 15 anni; alle 16 in piazza Garibaldi Don Antonio Mazzi per la presentazione del suo libro "Spinocchio"; alle 18.30 in piazza Garibaldi l'incontro "DaVinCiClone: Il Segreto di Leonangelo" per la presentazione del libro omonimo con la presenza dell'autore Gianpaolo Guida e l'attrice Gloria Guida. Alle 19.30 in piazza Garibaldi chiusura del festival "Caratteri Mobili" con buffet e brindisi offerto dalle cantine sponsor dell'evento.

OGNI GIORNO TRA SCIENZA E POLITICA (Mondadori - 2016): Elena Cattaneo, senatrice dal 2013 e biologa famosa in tutto il mondo per i suoi studi sulla corea di Huntington, una malattia neurologica causata da un gene mutato, descrive nel suo libro i primi tre anni trascorsi in aula, affrontati con la stessa dedizione riservata al lavoro di ricerca in laboratorio, ma soprattutto con lo stesso metodo e gli stessi principi, nella salda convinzione che "i valori scientifici dell'oggettività, oltre all'allenamento al pensiero critico, avrebbero reso migliore il mio apporto al paese come senatrice" (Elena Cattaneo).

