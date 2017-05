"Non Solo il Prete Bello" in ricordo di Goffredo Parise a Vicenza

Venerdì 19 maggio alle 20.45 si terrà nella Parrocchia di San Giovanni Battista a Vicenza (zona laghetto) l'incontro "Non Solo il Prete Bello" con il racconto di Bepi De Marzi sul poeta e scrittore vicentino Goffredo Parise a 30 anni dalla sua scomparsa. Ingresso libero.

GOFFREDO PARISE: è stato uno scrittore, giornalista, sceneggiatore, saggista e poeta, nato a Vicenza l'8 dicembre 1929 e morto a Treviso il 31 agosto 1986. La mamma Ida Wanda Bertoli, ragazza madre, cerca con grandi sacrifici di riempire il vuoto della mancanza del padre. Nel 1937 muore il nonno e la madre sposa il giornalista Osvaldo Parise, direttore del "Giornale di Vicenza". Il piccolo Goffredo, sempre alla ricerca di una figura paterna, gli si affeziona ed è ricambiato e Parise dopo otto anni lo riconosce come figlio. Goffredo appena quindicenne partecipa alla resistenza in provincia di Vicenza. Finita la guerra consegue la maturità classica da privatista. In seguito si iscrive a vari indirizzi universitari: dapprima Filosofia, poi Medicina e Chirurgia ed infine Matematica, senza arrivare mai a una laurea (sarà laureato «ad honorem» in Lettere solo nel 1986 dall'Università degli Studi di Padova). Tramite alcune conoscenze il padre adottivo lo introduce al mondo della carta stampata. Goffredo incomincia a scrivere per quotidiani come Alto Adige di Bolzano, l'Arena di Verona e il Corriere della Sera e in questo periodo il giovane capisce la sua vera passione: l'inclinazione a scrivere storie.

OPERE DI NARRATIVA: "Il ragazzo morto e le comete" Venezia, Neri Pozza, 1951 / "La grande vacanza" Venezia, Neri Pozza, 1953 / "Il prete bello" Milano, Garzanti, 1954 / "Il fidanzamento" Milano, Garzanti, 1956 / "Amore e fervore" Milano, Garzanti, 1959; col titolo Atti impuri, Torino, Einaudi, 1973 / "II padrone" Milano, Feltrinelli, 1965. Premio Viareggio / "Gli americani a Vicenza" Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1966 / "Gli americani a Vicenza e altri racconti" 1952-1965, Milano, A. Mondadori, 1987 / "L'assoluto naturale, Milano, Feltrinelli, 1967 / "Il crematorio di Vienna" Milano, Feltrinelli, 1969 - Premio Campiello / "Sillabario n.1" Torino, Einaudi, 1972 / "Sillabario n.2" Milano, A. Mondadori, 1982 - Premio Strega / "Arsenico" Treviso, Becco giallo, 1986 / "I movimenti remoti" Macerata, Quodlibet, 1995; Roma, Fandango libri, 2007 (scritto nel 1948) / "L'odore del sangue" a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Milano, Rizzoli, 1997, [scritto nel 1979] / "Sillabari veneti" Vicenza, Ronzani Editore, 2016 / "La politica. Trotto leggero, in "Riga", n. 36, 2016. [romanzo incompiuto di 16 capitoli in 71 cartelle dattiloscritte].

