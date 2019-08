"Nel nome della Rosa, i segreti di Pigafetta" - visita guidata in centro

“Vicenza, tutta un'alta storia”

Nel nome della Rosa: i segreti di Pigafetta, una visita guidata dedicata al grande navigatore vicentino tra le vie del centro storico

Mercoledì 21 agosto (posti esauriti) e giovedì 22 agosto, con partenza alle 20.30, continua il ciclo di visite ideato e condotto dall'Associazione Guide Turistiche Autorizzate e organizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza nell'ambito del progetto l'Estate a Vicenza 2019.

Ritrovo alle 20.30 in piazza dei Signori, davanti alla colonna del leone. La partecipazione è a contributo libero e responsabile. Per motivi organizzativi, è obbligatoria la prenotazione tramite mail a vicenzatourguide@gmail.com.

Si tratta di un itinerario tutto nuovo, studiato per celebrare il cinquecentesimo anniversario della partenza di Pigafetta e Magellano da Siviglia, nell'estate del 1519. E per tentare di ricostruire la figura, affascinante quanto misteriosa, di Antonio Pigafetta. Addentrandosi nelle contrade più antiche del centro storico, la visita punta a rimettere assieme i frammenti del puzzle e a ricostruire l'atmosfera della Vicenza del primo Rinascimento: quella di Pigafetta è una città ricca, in piena fioritura artistica e in cui si respira un gran fermento culturale, anche grazie all'invenzione della stampa a caratteri mobili e alla circolazione dei primi libri sui grandi viaggi di scoperta. Ma in cui non mancano contrasti.

Tramite una serie di indizi frutto di ricerche bibliografiche, si ripercorreranno le vicende giudiziarie, i matrimoni e le relazioni che hanno reso i Pigafetta una delle famiglie più importanti della nobiltà vicentina, e si ricostruirà lo scenario della città in uno dei periodi cruciali della sua storia.