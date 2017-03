GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 22 MARZO

Giovedì 16 marzo alle 20.30 al Centro Civico dei Ferrovieri di Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro) si terrà la conferenza "Nel Castello dei Destini Incrociati: Incontro con la Propria Storia Familiare" su come tracciare una mappa per orientarsi nell’incrocio delle storie familiari. La relatrice sarà la dottoressa Mariarosa Ferrari. L'incontro fa parte della rassegna "Star Bene: Benessere e Psicologia" in collaborazione con l'assessorato comunale alla comunità e alle famiglie. L'iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata tramite e-mail: mariarosaferrari@ordinepsicologiveneto.it o telefonicamente ai numeri 0444.222770 e 339.5403247. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it.

ELENCO INCONTRI