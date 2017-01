"Naturabilmente 2017": la cultura del verde a Montecchio Maggiore

Dal 26 gennaio al 23 febbraio è in calendario la rassegna "Naturabilmente 2017" con tre incontri per diffondere la cultura del verde nella Sala Civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggiore. Verranno trattati gli argomenti delle buone pratiche orticole, agricole e salutistiche nel solco della migliore tradizione agricola italiana e veneta. In particolare si parlerà della biodiversità (giovedì 29 gennaio), dei giardini pluviali (giovedì 9 febbraio) e dei parassiti delle piante (giovedì 23 febbraio). La rassegna è a cura dell'assessorato al verde pubblico e alla cultura del comune di Montecchio Maggiore, della biblioteca civica e del Sistema Museale Agno Chiampo in collaborazione con la sezione montecchiana del CAI, il Gruppo Ecomicologico, la Pro Loco e il Gruppo Trodi Mario Pellizzari. Tutti gli incontri cominceranno alle 20.30. Ingresso libero.

"Riproponiamo con grande entusiasmo questa rassegna – commenta il sindaco di Montecchio Maggiore Milena Cecchetto – perché siamo convinti che sia importante trasmettere la cultura del verde, che è sempre stata un pilastro portante della nostra società veneta".

"I temi affrontati sono di grande interesse non solo per gli esperti - afferma l’assessore al verde pubblico Carlo Colalto - ma anche per i cittadini, che vogliono approfondire la conoscenza delle tecniche di coltivazione e dei sistemi di difesa".

Il programma degli appuntamenti:

Giovedì 26 gennaio: "Coltivare la Biodiversità: Dal campo, al giardino, al paesaggio" a cura della dottoressa agronoma Elena Macellari, che illustrerà alcune esperienze in ambito agricolo e paesaggistico per un futuro più compatibile con l’ambiente.

Giovedì 9 febbraio: "Una soluzione alla gestione delle acque piovane in ambito urbano (Giardini pluviali)" a cura della dottoressa Giulia Meggiolaro.

Giovedì 23 febbraio: "I nuovi parassiti che minacciano le nostre piante" a cura del perito agrario Sergio Carraro del Servizio Fitopatologico Provinciale: nel corso di questa serata verrà presentato anche il concorso "Balcone Fiorito" da parte della Pro Loco Alte – Montecchio.

ELENCO INCONTRI