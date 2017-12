Natale 2017: top 5 a Vicenza e provincia

Auguri di Buone Feste e Felice Natale gentili lettori dalla redazione di www.vicenzatoday.it

Per tutti i vostri eventi e/o segnalazioni: www.vicenzatoday.it/social/contribuisci/

Eventi: www.vicenzatoday.it/form/contacts/eventi/

Segnalazioni: www.vicenzatoday.it/form/contacts/segnalazioni/

BUONE FESTE VICENZA 2017 - PRESEPI NATALE 2017 A VICENZA - VICENZA LIGHT 2017

TOP 5 MERCATINI NATALE 2017 NEL VICENTINO - MERCATINI NATALE 2017 SUL TERRITORIO BERICO

MERCATINI NATALE 2017 - VICENZA CENTRO STORICO E QUARTIERI

Lunedì 25 dicembre tra i numerosi appuntamenti sul territorio berico per Natale si evidenziano 5 eventi principali tra degustazioni, escursioni, concerti, feste in discoteca e manifestazioni con mercatini.

Ecco la Top 5 degli eventi di Natale a Vicenza e provincia:

1 - MANIFESTAZIONI CON MERCATINI: MAGICO NATALE 2017. In occasione di Buone Feste Vicenza, fino al 7 gennaio dalle 9 alle 21 è in programma Magico Natale 2017 con 35 chalet in legno in via Cesare Battisti, corso Palladio e corso Fogazzaro, illuminati di sera con Vicenza Light con artigianato, specialità alimentari, casalinghi e oggettistica da regalo oltre ad intrattenimenti musicali, il Trenino di Natale e animazione per bambini nei weekend.

(nella foto in alto Magico Natale a Vicenza)

Auguri di Buone Feste e Felice Natale gentili lettori dalla redazione di www.vicenzatoday.it!

Per tutte le vostre segnalazioni e/o eventi ---> www.vicenzatoday.it/social/contribuisci/

Eventi: www.vicenzatoday.it/form/contacts/eventi/ - Segnalazioni: www.vicenzatoday.it/form/contacts/segnalazioni/

Gallery