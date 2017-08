Michele Faggion: il cantautore vicentino è in finale al concorso Vota le voci con il brano "Questa città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il giovane cantautore e musicista vicentino MICHELE FAGGION (classe 1994) si è qualificato per la finale del concorso veneto a tappe VOTA LE VOCI, che si terrà mercoledì 16 agosto nella piazza di Albignasego (PD).



FAGGION è uno dei cinque artisti selezionati per la categoria “Inediti” e si esibirà con il brano “QUESTA CITTÀ”, già disponibile su iTunes, Spotify, tutti gli altri store digitali e piattaforme streaming. Il singolo è attualmente in rotazione radiofonica.



“QUESTA CITTÀ” è un brano d’autore che racconta di una storia sentimentale ormai conclusa, ma che continua a riecheggiare per le strade di una città. Anche se non viene specificato di quale si tratti è proprio quest’ultima la vera protagonista del brano, in quanto testimone silenziosa della relazione tra i due innamorati e loro luogo condiviso nei ricordi. Il brano, di genere pop-rock, vede il proprio crescendo in un ritornello il cui pathos è esaltato da un arrangiamento d’archi. «Il singolo – spiega Michele Faggion – racconta di un rapporto ormai finito. La città fa da sfondo ed è testimone della nascita e crescita della relazione, oltre che della sua conclusione. Le strade e i vicoli riportano alla mente i ricordi più importanti della storia d’amore e riaffiora anche la speranza di ricucire il rapporto con la persona amata».



Il videoclip di “Questa città” è disponibile al seguente link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SDrGGyk_X3U