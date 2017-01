"Mantenere una Buona Salute Mentale" a Vicenza

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 GENNAIO

Giovedì 26 gennaio, alle 20.30, nel salone del Centro Civico dei Ferrovieri di Vicenza in via Vaccari 107 (zona San Lazzaro) si terrà la conferenza "Mantenere una Buona Salute Mentale" a cura dell’Associazione Culturale Nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Ingresso libero. Per informazioni: sc@acnin.it, tel. 0444 375064 (Ida Carboniero), www.acnin.it.

ELENCO INCONTRI