"Luoghi della Carità a Vicenza tra Storia e Arte" alla Residenza Trento

Venerdì 24 febbraio alle 17 presso la Residenza "Ottavio Trento" di Vicenza nel salone centrale in contrà San Pietro 71 si terrà l'incontro "Luoghi della Carità a Vicenza tra Storia e Arte" nell'ambito degli appuntamenti per la rassegna culturale "Narrare la Vita" a cura di Ipab Vicenza. Il convegno avrà l’obiettivo di introdurre un tema importante per la città: riscoprire i luoghi della carità, che rappresentano una peculiare caratteristica di Vicenza e che per l’Ipab di Vicenza sono rappresentati da alcuni oratori, come quello delle Zitelle, dei Proti e del Boccalotti. A fare da guida virtuale in questi luoghi sarà Giorgio Ceraso, studioso e appassionato d’arte, fedele e stimato amico del professor Franco Barbieri.

ELENCO INCONTRI