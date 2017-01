"Luci sul Quotidiano nel Mondo Antico" a Palazzo Chiericati

Da gennaio a maggio è in programma il ciclo di conferenze "Luci sul Quotidiano nel Mondo Antico" nel Salone d'Onore di Palazzo Chiericati a Vicenza in piazza Matteotti 37. Si terranno 6 incontri domenicali a cura del Gruppo Archeologico C.R.T. Centro Ricerche Territorio in collaborazione con l’assessorato alla crescita del comune di Vicenza a seguito del successo delle conferenze autunnali dedicate alla salvaguardia del patrimonio archeologico. Verranno illustrati alcuni aspetti meno conosciuti dell’antichità con particolare riferimento al mondo greco e romano. Saranno approfonditi argomenti, come il gioco, nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta, con implicazioni relative al gioco d’azzardo; l’arte della bellezza, ossia la cura estetica riservata al corpo maschile e femminile; i grand tour, tema riferito al viaggio, legato al piacere della conoscenza di altri mondi e di altre realtà; l’ostentazione del potere, che prenderà in considerazione la produzione di oggetti di lusso, quali gemme e cammei, veri e propri capolavori artistici e status symbol; il morbo, inteso come indagine sulle principali malattie, che affliggevano i nostri antenati, le cure e la loro incidenza sociale; i principi fondanti del diritto e della giustizia nella Roma antica. Le conferenze cominceranno sempre alle 17.30 con ingresso libero e fino ad esaurimento posti.

Il programma completo delle conferenze:

Domenica 22 gennaio: "Il gioco in Grecia e a Roma tra cultura materiale e immateriale" con Elena Marzola

Domenica 19 febbraio: "Un’arte per la bellezza: profumi, belletti, stoffe ed altri segreti dell’universo femminile romano" con Francesca Vinci

Domenica 19 marzo: "I Grand Tour nel mondo antico" con Daniela Caracciolo e Valentina Traverso

Domenica 9 aprile: "L’ostentazione del potere in età ellenistico-romana: gemme e cammei" com Mario Colombo

Domenica 14 maggio: "Il morbo nell’antichità classica" con relatori Paolo Benedetti e Elena Marzola

Domenica 28 maggio: "Suum cuique tribuere: Diritto e giustizia nella Roma antica" con Paolo Bevilacqua.

Per informazioni: Gruppo Archeologico tel/fax 0444.321851 - presti.grazia@fastwebnet.it - Palazzo Chiericati 0444.222811 - museocivico@comune.vicenza.it. Tutti gli appuntamenti si possono consultare nel calendario eventi del sito comunale: www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/159788