"Longobardi nel Vicentino: dalla Storia al Racconto" a Marostica

Venerdì 24 marzo alle ore 20.30 presso la Chiesetta San Marco di Marostica in via San Marco 7 si terrà l'incontro "Longobardi nel Vicentino: dalla Storia al Racconto" per rassegna culturale "Quattro Passi nella Storia" attraverso il racconto e la testimonianza di autori e ricercatori. L'evento è promosso dall’assessorato alla cultura di Marostica in collaborazione con il Centro Studi Medioevali “Ponzio di Cluny” e l’Associazione Helvargar. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI