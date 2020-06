Loggia del Capitaniato a disposizione di orchestre, cori e gruppi musicali di città e provincia per concerti gratuiti la domenica mattina

Dopo il concerto del maestro Giuliano Fracasso che con il coro e l'orchestra di Vicenza si è esibito domenica 21 giugno per la Festa della musica, la Loggia del Capitaniato in piazza dei Signori è destinata a diventare un palcoscenico fisso per la musica dal vivo, a disposizione in via sperimentale per l'estate, nei mesi di luglio e agosto.

È questo l'obiettivo di un'iniziativa proposta dall'assessore alla cultura Simona Siotto che, dopo aver riscontrato il grande apprezzamento da parte dei cittadini, intende favorire questi eventi a livello continuativo.

"Vogliamo dare la possibilità – fa sapere l'assessore alla cultura Simona Siotto – a orchestre, cori e gruppi musicali della città e della provincia che fossero disponibili ad esibirsi, di farlo all'interno della Loggia del Capitaniato che sarà a disposizione a titolo gratuito la domenica mattina e con il supporto logistico del Comune. È un segnale di ritorno alla normalità che vogliamo dare attraverso la musica e la bellezza monumentale del nostro centro storico".

Chi fosse interessato può inviare una richiesta all'Ufficio Cerimoniale ed eventi istituzionali scrivendo a cerimoniale@comune.vicenza.it, dettagliando la richiesta e indicando il numero di cellulare per essere ricontattati. Sarà garantito il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste.