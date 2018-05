"Leni Riefenstahl, regista - Genialità e Terzo Reich" - incontro con Franca Milan

Auser Vicenza, con il patrocinio del Comune di Vicenza, in collaborazione con la Biblioteca Bertoliana e Confartigianato Vicenza, invitano all’incontro con Franca Milan, “Leni Riefenstahl, regista. Genialità e Terzo Reich”.

La conferenza, che si inserisce nel programma culturale 2017/2018 “Fuori dall'ombra: l'autorialità delle donne”, è organizzata mercoledì 9 maggio alle 16 a Palazzo Cordellina (contrà Riale, 12).

Helene Bertha Amalie Riefenstahl detta Leni è stata una regista, attrice e fotografa tedesca.

Fu celebre soprattutto come autrice di film e documentari che esaltarono il regime nazista e che le assicurarono una posizione di primo piano nella cinematografia tedesca del suo tempo. In seguito si propose come autrice di opere sulle culture tradizionali africane e sulla biologia marina.

Ingresso: libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Organizzatore: Auser Vicenza, Comune di Vicenza, Biblioteca Bertoliana e Confartigianato Vicenza