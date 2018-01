"Leggere e Immaginare": attività creative e di lettura a Vicenza

"Io e gli altri: insieme si può!", con il libro Guizzino di L. Lionni, ed. Babalibri - Età: 6-9 anni

Laboratorio creativo e di lettura dedicato alla relazioni con gli altri. Essere parte di un gruppo o di una comunità ci permette di di fare cose ancora più grandi e di instaurare relazioni che ci arricchiscono ogni giorno. Proveremo a vedere cosa succede se "diminuiamo lo zoom", spostando l'attenzione dall'Io a quello che ci circonda.

Sabato 27 gennaio dalle 16.00 alle 18.00 presso la libreria Galla+Libraccio, Corso Palladio 12, a Vicenza.

Prezzo: euro 13,00 comprensivo del materiale

A cura di My PlayLab - Info e prenotazioni scrivendo a info@myplaylab.it o sul sito www.myplaylab.it/news-promo/



I laboratori Leggere e Immaginare sono un’occasione per ascoltare e ammirare nuove storie illustrate, appositamente selezionate per la qualità dei contenuti e delle immagini che sapranno incuriosire, catturare e incantare.

Bambini e ragazzi potranno avvicinarsi alla lettura con un metodo nuovo, che abbina la narrazione di bellissimi libri illustrati ad un’attività creativa che permette di rivivere qualche specifico particolare della storia raccontata.



Altri eventi dello stesso ciclo:

> sabato 24 febbraio - "Felici di condividere" con il libro Arcobaleno il pesciolino più bello di tutti i mari di M. Pfister

> sabato 17 marzo - "Uniti da un filo" con il libro Filo Magico di M. Barnett e J. Klassen