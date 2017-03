"Le Stagioni del Gusto" a Grancona: tradizione enogastronomica dei Colli Berici

Giovedì 30 marzo alle 20.30 si terrà la presentazione del libro "Le Stagioni del Gusto" (Edizioni Strada dei Vini dei Colli Berici) di Anna Maria Zanchetta presso il Caffe 19.23 a Pederiva di Grancona. Il testo propone "assaggi" di cultura e tradizione enogastronomica dei Colli Berici con oltre 50 ricette. Il testo è suddiviso in 4 sezioni, una per stagione, riportando alla memoria le usanze e le abitudini di un tempo, quando le massaie di casa utilizzavano solo prodotti di stagione per creare piatti sublimi. Tante le ricette inserite: dai classici, come i Bigoli co l’Arna, la Pasta e fasoj alla moda vecia, il Fegato col radiselo, gli Gnocchi con zucchero e cannella, la torta Putana; fino ai piatti più elaborati come lo Scopeton, la Coradela con patate, la zuppa di fagiano oltre ad un excursus sulle tante varianti del Bacalà alla Vicentina. A seguire degustazione con alcune portate realizzate dalle ricette del libro, accompagnate dai vini dei Colli Berici. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI