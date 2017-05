"Le Piante Officinali e Aromatiche: Giardino dei Semplici" a Schio

APPUNTAMENTI A SCHIO DAL 4 AL 7 MAGGIO

Venerdì 5 maggio alle ore 20.30 si terrà l'incontro "Le Piante Officinali e Aromatiche: Giardino dei Semplici. Dalla Natura degli Orti alla Meditazione" al Giardinaggio Santa Chiara del Convento dei Cappuccini a Schio in via Cappuccini 52. Mauro Hartsarich, socio dell’associazione Biolca per la diffusione dell’agricoltura biodinamica, tratterà il tema del "Giardino dei Semplici" dalla natura degli orti alla meditazione. Il legame con la storia del giardino dei conventi medioevali e l’interiorità umana, passando per i temi della coltivazione delle piante aromatiche e officinali anche secondo i principi dell’agricoltura biodinamica. Ingresso libero. Info: 340 0699112, igiardinidipaola@yahoo.it - www.giardinaggiosantachiara.org.

ELENCO INCONTRI