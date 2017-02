"Le Nascoste Bellezze di Lonigo" a Palazzo Pisani

Dal 2 al 23 marzo ogni giovedì alle 20.45 si terrà la rassegna culturale "Le Nascoste Bellezze di Lonigo" con un ciclo di 4 incontri alla scoperta dei tesori leoniceni presso Palazzo Pisani di Lonigo in via Garibaldi 1. Insieme alla relatrice Nicoletta Nicolin si potranno conoscere le pitture e le sculture di Lonigo e dintorni con particolari e inquadrature inedite. Per l'occasione verrà inaugurata la mostra fotografica "Lonigo: Tesori Svelati" a cura di Loretta Doro. L'evento è organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Lonigo. Ingresso libero.

Il programma degli incontri:

Giovedì 2 marzo: "Monticello - Villa San Fermo"

Giovedì 9 marzo: "Bagnolo - Chiesa Vecchia"

Giovedì 16 marzo: "Madonna, ex voto da vicino"

Giovedì 23 marzo: "Duomo, San Daniele, Teatro Comunale, Palazzo Pisani - Almisano"

