"Le Cose Migliori" di Valeria Pecora al "Parkinson Cafè" di Arzignano

Sabato 21 gennaio alle 17 verrà presentato il libro "Le Cose Migliori" (Edizioni Lettere Animate - 2015) di Valeria Pecora con l'incontro insieme all'autrice presso il "Parkinson Cafè" di Arzignano in via Arcisio Mastrotto 107. Il romanzo autobiografico racconta la storia di Irene, la cui vita viene travolta in età infantile dalla malattia di Parkinson della propria madre. L'autrice sarda riflette la propria esperienza personale nel romanzo, quando alla tenera età di 7 anni sua mamma si ammalò di questa patalogia, cambiandole per sempre la vita. Valeria Pecora, che si definsice "figlia del Parkinson", ha scritto il libro con gli occhi dei bambini, volendo lanciare un messaggio di speranza a giovani ed adulti nel saper cogliere le "cose migliori" della propria esistenza. Valeria Pecora nasce a Cagliari il 6 aprile 1982 e vive ad Arbus, un bellissimo paese tra mare e miniere. Si è laureata in storia dell’arte e specializzata in arte contemporanea all’Università La Sapienza di Roma. Lavora come guida turistica e adora viaggiare. Ingresso libero. Info: www.fondazionesilvanaebruno.it - 0445.452480.

