"Le Acque del Bacchiglione tra Leggenda e Realtà" a Vicenza

Venerdì 1 dicembre alle 18 ai Chiostri Santa Corona di Vicenza è in programma l'incontro "Le Acque del Bacchiglione tra Leggenda e Realtà" per il penultimo dei 5 appuntamenti in riva al fiume, promossi dall'assessorato regionale all’ambiente sui diversi corsi d’acqua presenti sul territorio regionale. L'assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin introdurrà le diverse tematiche della serata. Ingresso libero. Info: www.regione.veneto.it.

Verranno illustrate le principali attività di natura idraulica e idrogeologica che la Regione Veneto sta svolgendo nel vicentino, con particolare riguardo ai benefici attesi dai bacini di laminazione, su cuiinterverrà il professor Luigi D’Alpaos, dell’Università di Padova, tra i massimi esperti europei in tema di idraulica, oltre ad alcuni tecnici regionali.

Seguirà quindi la proiezione di un breve video "L’Acqua del Veneto, la nostra Acqua" e successivamente la presentazione del libro "Acque di Terraferma: il Vicentino" da parte di Lucia Masotti, ricercatrice dell’Università di Verona, e uno studio archeologico sul bacino di Caldogno illustrato da Mascia Gaino del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

La serata si concluderà con la performance artistica “Ezzelino tiranno, di Satana figlio...” in cui il noto attore Fabio Testi, affiancato da Alvaro Gradella, interpreterà Ezzelino III da Romano nell’opera trecentesca “Ecerinis” di Albertino Mussato, contemporaneo di Dante. Regione del Veneto Giunta Regionale Ufficio Stampa Giunta Regionale del Veneto.

Dopo gli appuntamenti di Noventa Padovana, Moriago della Battaglia, Verona e Vicenza, dedicati a Brenta, Piave, Adige e Bacchiglione, è previsto venerdì 15 dicembre l'ultimo incontro alle fonti del Piave, nel comune di Sappada nel bellunese.

"L’acqua, ovunque ma in modo particolare in Veneto, un territorio coperto da numerosi fiumi, dal lago più grande d'Italia e anche luogo di sbocco al mare - spiega l'assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin - da sempre rappresenta un elemento fondamentale nella storia del nostro popolo. Nella formula di questi appuntamenti abbiamo perciò scelto, con l’obiettivo di dare massima divulgazione all’argomento, un approccio non solo tecnico e ambientale ma cercando di evidenziare anche gli aspetti culturali ed economici regionali sul tema dell’acqua a 360° gradi".

ELENCO INCONTRI