"La Via Crucis": immagini della rappresentazione sacra alla Pieve di Chiampo

Venerdì 7 aprile alle ore 20,45 presso la Biblioteca Civica Bedeschi di Arzignano in vicolo Marconi verrà presentato il libro "La Via Crucis" di Ferruccio Zecchin, dove l’autore illustrerà ai presenti l’opera con l’ausilio di immagini nell'ambito dell'iniziativa "Vivi la Tua Terra 2017" a cura della Pro Loco in collaborazione con l'amministrazione comunale arzignanese. Il testo descrive la creazione e la realizzazione della maestosa "Via Crucis", situata nel complesso della Pieve a Chiampo. Durante l'incontro arteciperà anche il Coro Pellizzari, diretto da Elisabetta Illes. Al termine dell'incontro è previsto un brindisi. Ingresso libero. Sabato 8 aprile alle 15.45 è in programma un'escursione alla "Via Crucis" di Chiampo con ritrovo nel piazzale della Pieve insieme all'ingegner Ferruccio Zecchin come guida.

ELENCO INCONTRI