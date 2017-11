La senatrice Pd Monica Cirinnà a Vicenza per il suo nuovo libro "L'Italia che non c'era"

Venerdì 17 novembre alle 17.30 la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà sarà al Caffè Garibaldi di Vicenza in piazza dei Signori per presentare il suo nuovo libro "L'Italia che non c'era. Unioni civili: la dura battaglia per una legge storica". L'incontro, moderato dal giornalista Fabio Carraro, sarà introdotto dalla senatrice del Pd, Rosanna Filippin, da tempo impegnata nel settore dei diritti civili. Ingresso libero.

"Con Monica - sottolinea Rosanna Filippin - abbiamo combattuto fianco a fianco per far approvare la legge sulle unioni civili, che, a un anno e mezzo dalla sua approvazione, ha cambiato la vita di molte persone, che prima non avevano un riconoscimento e ora ce l'hanno. Sarà bello ricostruire con lei i passi, che hanno portato a quella legge e le prospettive per il futuro".

(nella foto in alto la copertina del libro "L'Italia che non c'era. Unioni Civili: la dura battaglia per una legge storica")

ELENCO INCONTRI

Gallery