"La Professione di Psicologo" a Schio

Martedì 31 gennaio dalle 18 alle 19 si terrà l'incontro "Professione Psicologo" con Francesca Dalle Molle presso le Barchesse di Palazzo Fogazzaro a Schio in via Pasini 46 per il ciclo di appuntamenti "Alla Scoperta delle Professioni: Una Bussola per Diventare Grandi", organizzato dall'Informagiovani Schio. La definizione di psicologia da "wikipedia" indica "la disciplina che studia il comportamento e la mente umana attraverso lo studio dei processi psichici, mentali e cognitivi nelle loro componenti consce e inconsce con l'uso del metodo scientifico, appoggiandosi ad una prospettiva soggettiva intrapersonale. Tale studio riguarda quindi i processi cognitivi e intrapsichici dell'individuo, il comportamento umano individuale e di gruppo, e i rapporti tra il soggetto e l'ambiente". Lo psicologo è colui che ascolta le persone sui loro disagi e disturbi quotidiani, aiutandoli a risolverli con una psicoterapia fatta di consigli e suggerimenti a differenza del medico psichiatra, che può somministare l'uso di farmaci. Ingresso libero con adesione gradita a: informagiovani@comune.schio.vi.it.

