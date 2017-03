"La Nuova Medicina del Lavoro" a Schio

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA DIVULGATIVA ALLA MOSTRA "OLTRE L'UOMO" DI SCHIO

Mercoledì 12 aprile alle 21 si terrà l'incontro "La Nuova Medicina del Lavoro" per la rassegna divulgativa della mostra "Oltre l'Uomo: Da Leonardo alle Biotecnologie". Dopo l’introduzione di Cesare Costantin, specialista sul tema trattato, verranno svelati i segreti della medicina del lavoro, che guarda al futuro con una particolare attenzione verso l’attualità e l’innovazione nella prevenzione degli infortuni. Interverranno Devid Ridolfi, responsabile sviluppo di Prevor Italia Srl, e Jozef Verbelen coordinatore infermieristico del Centro ustioni dell'Ospedale Universitario di Gent in Belgio. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: www.distrettoscienza.it - pagina facebook della mostra “Oltre l’Uomo” - luca.fabrello@distrettoscienza.it.

ELENCO INCONTRI