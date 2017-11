"La Memoria delle Tartarughe Marine": graphic novel di Simona Binni

Sabato 25 novembre, ore 16



Centro Arnaldi - via Rossi, 35 Dueville (VI)



La graphic novelist Simona Binni presenta il suo ultimo lavoro: 'La memoria delle tartarughe marine'.



Il libro narra di Giacomo e Davide che sono fratelli e sono cresciuti a Lampedusa, un’isola che per Giacomo stringe come una gabbia lasciando il mondo in disparte e in attesa, e che per Davide è la casa da cui è impossibile prescindere. Il primo, ormai adulto, l’abbandona per Milano, il lavoro in banca e le luci al neon dei locali notturni, risentito per la testardaggine del fratello, che invece resta e si dedica anima e corpo allo studio delle tartarughe marine, capaci di tornare nel luogo in cui sono nate anche dopo venti anni di lontananza.



Note biografiche su Simona Binni: nata a Roma nel 1975, si è laureata in Psicologia dello sviluppo evolutivo e frequenta la Scuola Romana del Fumetto. Nel 2012 inizia la collaborazione con la NUCT (scuola internazionale di cinema e televisione). Disegna fumetti fin da bambina. Inizia a lavorare come storyboard artist nella pubblicità e nel 2013 cura le illustrazioni di un libro divulgativo per l’associazione Euro-GeoSurveys. Attualmente collabora come fumettista con alcune case editrici americane e ha pubblicato con l’editore Tunué nel 2014 il libro 'Amina e il vulcano', e nel 2015 'Dammi la mano', sempre nella collana Tipitondi.



Ingresso libero