La guida perversa al cinema - Capitolo 2

Dopo il grande successo del primo appuntamento tornano i Rêvengers e la Guida Perversa al Cinema, non mancate al secondo pazzo capitolo del nostro viaggio nell'immaginario.



-------------------------------------------------------------------------------------------



L'avverti quando ti affacci alla finestra, o quando accendi lo smartphone. Lo senti quando vai al lavoro, quando esci per lo spritz, quando paghi le tasse.

È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità: Il Grande Complotto è qui.

Cosa lega il filantropo Bill Gates alla cioccolata lassativa?

Che segreta relazione passa tra il film Titanic e i vampiri?

Che legame sospetto unisce gli slogan dei nostri politici alla bambina de l'Esorcista?

Scoprite assieme a noi le risposte a queste e altre domande in un viaggio nel vostro cervello attraverso il Cinema che amate.

Vi aspettiamo a Porto Burci giovedì 2 agosto alle ore 21 per il secondo appuntamento del ciclo Rêvengers.