Mercoledì 12 aprile alle ore 20.30 a Palazzo Toaldi Capra a Schio in via Pasubio 52 si terrà la conferenza-dibattito "La Grande Guerra sul Pasubio" con Claudio Gattera in occasione della mostra "100 Anni di Strada delle Gallerie" a Palazzo Fogazzaro. Ingresso libero.

